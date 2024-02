A segunda e última noite de desfiles do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo de 2024 foi marcada por apresentações de sete escolas de samba. A primeira, a Vai-Vai, entrou na Avenida do Samba, no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte de São Paulo, por volta das 22h30min deste sábado (10). A última agremiação a desfilar, Acadêmicos do Tucuruvi, iniciou as apresentações por volta das 5h deste domingo (11).