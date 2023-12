Autoridades, amigos e familiares se despediram na manhã desta sexta-feira (22) de um dos realizadores da nova orla do Guaíba: o advogado, empresário e gestor público Edemar Tutikian. Dezenas de pessoas passaram pela Câmara Municipal de Porto Alegre, no Plenário Otávio Rocha, onde ele foi velado sob coroas de flores, afetos e homenagens ao seu legado. Depois, o corpo foi encaminhado para a cremação. Tutikian tinha 79 anos e estava internado no Hospital Moinhos de Vento para tratamento de câncer. O falecimento aconteceu na quinta-feira (21).