Acessibilidade Cego com cão-guia é impedido de sentar em banco adaptado de ônibus em Florianópolis A atitude do condutor, que não o proibiu de entrar no ônibus, mas sim de sentar na cadeira mais ampla, já adaptada e desocupada, vai contra o Decreto 5.904/2006, que regulamentou a Lei 11.126/2005