No Rio de Janeiro, uma mãe tentou fazer uma homenagem inusitada a Kim Kardashian . A mulher queria registrar a filha como Hanna Kim Kardashian no cartório do Instituto Fernandes Figueira, segundo o colunista Ancelmo Gois , de O Globo.

Após muito esforço, o oficial teria conseguiu demovê-la da ideia. A mãe teria argumentado que já tem outro filho registrado com este "sobrenome estrangeiro". A homenagem seria à socialite americana Kim Kardashian, 37 anos, uma das estrelas do reality show Keeping Up with the Kardashians.