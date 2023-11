A busca por mais qualidade de vida tem feito muitas pessoas repensarem hábitos. E a mudança não se limita à saúde física, como praticar algum esporte ou realizar consultas periódicas com diferentes especialistas médicos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a qualidade de vida está relacionada também a outros tópicos, como as relações interpessoais e até a mobilidade urbana. O lugar onde vivemos pode ter tanta relevância para nossa saúde física e mental quanto a nossa alimentação. A correria do dia a dia faz com que muitos locais com diversidade natural e cultural passem despercebidos por quem mora em uma capital.