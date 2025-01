Dstrac é destaque no SEMA Show 2024

Eixo dianteiro Dstrac 80 desenvolvido exclusivamente para a linha Ford USA. Dstrac / Divulgação

A trajetória de sucesso da Dstrac ultrapassa fronteiras, com vendas em território nacional e exportações para o mundo inteiro, e notavelmente pela primeira vez, uma empresa fabricante de eixos diferenciais off-road brasileira é destaque SEMA SHOW.

A Dstrac esteve participando no mês de novembro na última SEMA show em Las Vegas, USA. Lançou novos produtos inéditos no concorrido mercado norte americano e um dos veículos que estava em exposição ganhou prêmio de destaque na feira. O aguardando lançamento, o novo eixo portal, produto que é fabricado há mais de 12 anos aqui no Brasil e está na quinta geração, foi reprojetado 100% e testado durante os dois últimos anos aqui no Brasil e lançado oficialmente na última edição do SEMA SHOW 2024. Isso comprova a evolução dos produtos da marca aqui no brasil e no mercado de exportação.

O novo eixo portal Dstrac foi lançado nas versões de eixo tamanho 70 e 80, para altas potências em uso de competição ou trilha extrema e também foi redimensionado para uso em asfalto ou altas velocidades, desenvolvido especialmente para a linha Wrangler e Gladiator no USA, Toyota na Austrália e Troller no Brasil. Um dos destaques no stand SEMA, foi um Jeep Wrangler JK hybrid equipado com eixos Dstrac 80 portal, um veículo conceito com sistema de eixos portais tamanho 80, CTIS (control tire inflated system) no portal, sistema que permite inflar pneus passando o ar por dentro dos eixos portais (opcional disponível também no mercado Brasileiro) e eixo traseiro portal com direção traseira eletrônica joystick feito pela Dstrac. Esse veículo foi projetado e construído do zero em parceria com uma empresa norte americana na Florida, conta com motor Diesel de 350Hp e transmissão 4x4 por motor elétrico e pack de baterias de 130 Kw/h para ser utilizado em tarefas de resgate, inundações, furacões, catástrofes climáticas, etc. Por exemplo, essa pick-up pode ser estacionada em um hospital por que esteja sem luz, e fornecer energia com seu sistema Plug in.

Novo eixo portal Dstrac foi lançado para altas potências. Dstrac / Divulgação

A Dstrac também no Sema 2024 lançou os novos eixos para a linha truck pesada, segmento em que a empresa está ganhando cada vez mais destaque nas exportações em eixos dianteiros e sistema de tração 4x4 para caminhões e ônibus pesados. Recentemente, a empresa fechou contratos no mercado brasileiro e sul americano com grandes fabricantes de ônibus e caminhões, fornecimento de eixos dianteiros e caixa de transferência para linha truck pesada até 18 toneladas, como foco o mercado comercial de construção, mineração e principalmente bélico. No sema, foram lançados eixos para linha Ford F650 e F750, únicos no mercado norte americano para esse modelo de caminhões. Como um dos destaques, estava no stand do maior fabricante de guinchos do mundo, a WARN, uma pick-up Ford F550 equipada com eixo dianteiro Dstrac 80 desenvolvido exclusivamente para a linha Ford USA.

O sucesso da DSTRAC se deve, em grande parte, à estratégia e ao comprometimento de sua equipe no desenvolvimento de novas tecnologias e constante aprimoramento de seus produtos. De acordo com o CEO, Deividi Nardi, identificar o core business da empresa foi essencial para alcançar os resultados tão rapidamente. Além disso, Nardi destaca a importância de confiar em novos parceiros em mercados nacionais e internacionais, o que permitiu à empresa criar nichos de mercado ainda inexistentes, como a produção de eixos elétricos aqui no Brasil, produto que a empresa está desenvolvendo e em breve fará lançamentos. Para acompanhar sua crescente demanda de exportação e no principalmente no mercado nacional em sistemas de tração 4x4 para caminhões pesados, a DSTRAC planeja abrir uma nova fábrica em 2025 na cidade de Passo Fundo, no estado do Rio Grande do Sul, para produção de produtos destinados ao mercado norte americano e fornecimento de eixos diferenciais para montadoras nacionais. Com essa expansão, a empresa projeta um aumento significativo no número de colaboradores diretos e indiretos.

– Nossa intenção é atender uma ampla gama de necessidades, desde eixos para veículos elétricos, ônibus e caminhões pesados, sistemas de tração agrícolas, veículos off-road ou comercial 4x4 onde podem ser utilizados desde ambulâncias ou até para veículos de mercado bélico, tendo como base agregar valor à cadeia produtiva nacional e ajudando no crescimento econômico regional – afirma Nardi.