Futebol é resultado. Podemos falar aqui de vários fatores que são importantes no processo de consolidação de um time de futebol, mas no final das contas, no ponto final da história, queremos saber se aquilo que foi projetado realmente funcionou. Todas as teorias positivas acabam indo para o espaço quando nada se confirma. Ainda mais quando falamos de grandes clubes do futebol brasileiro.