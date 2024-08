Cinema de Porto Alegre exibe 12 filmes espanhóis de graça

Começa nesta segunda-feira (5) e vai até o dia 30 de agosto na Sala Redenção, no Campus Central da UFRGS, em Porto Alegre, a mostra Cineastas Espanhóis: À Direita e à Esquerda do Tempo. Realizado em parceria com o Instituto Cervantes, o ciclo tem o título inspirado em uma citação do poeta e dramaturgo Federico García Lorca (1898-1936): "Olha à direita e à esquerda do tempo, e que o teu coração aprenda a estar tranquilo". Serão exibidos 12 filmes, assinados por diretores como Luis Buñuel, Victor Erice, Carlos Saura, Julio Medem e Alejandro Amenábar. Todas as sessões têm entrada franca.