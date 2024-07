Este ano, mais uma vez, a Rússia segue sem levar uma delegação oficial para os Jogos Olímpicos. Lembrando que, em 2016, um grande escândalo de doping por parte do comitê olímpico e do governo russo veio à tona, ocasionando, em 2019, no banimento do país de participar de todos os principais eventos esportivos por quatro anos.