O último debate do primeiro turno em Porto Alegre, na quinta-feira (3), na RBS TV, terá a participação de Juliana Brizola (PDT), Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB). O candidato do Novo, Felipe Camozzato, lançou uma campanha nas redes sociais exigindo participar, mas a presença do partido dele nos debates não é obrigatória.