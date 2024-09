Escolas estaduais vão treinar alunos para lidar com as mudanças climáticas

A partir de 2025, os alunos da rede pública estadual serão treinados para lidar com as catástrofes climáticas como a que assolou o Rio Grande do Sul em maio. O plano estratégico será concluído até dezembro, como resultado de uma profunda discussão sobre o futuro da educação pós-enchente. O debate começou nesta quinta-feira (19), em um seminário no Instituto de Educação General Flores da Cunha, batizado de Construção da Agenda de Futuro da Educação no RS, do qual participaram parceiros que ajudaram o Rio Grande do Sul antes, durante e depois do período mais crítico.