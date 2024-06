Em setembro, quando o Rio Taquari arrasou as cidades à sua margem, milhares de crianças perderam junto com a casa o que tinham de mais caro no seu pequeno mundo: o material escolar. O Rio Grande do Sul se mobilizou, escolas adotaram escolas, crianças de uma cidade prepararam cartinhas para acompanhar as doações e parecia que 2024 seria, finalmente, um ano normal para quem vinha do trauma da pandemia. Não era.