Venâncio Aires é o primeiro município a receber recursos do programa Simers + Saúde, do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Foram R$ 300 mil de uma emenda parlamentar do deputado Heitor Schuch (PSB), destinada ao Hospital São Sebastião Mártir. Será utilizada na compra de uma torre de vídeo, beneficiando procedimentos cirúrgicos de diversas especialidades. Outros R$ 300 mil virão do deputado Pompeo de Mattos (PDT).