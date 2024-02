Sem se preocupar com as críticas a suas viagens internacionais, o presidente Lula e a primeira-dama Janja aproveitaram o dia sem agenda oficial, nesta quarta-feira (14), para visitar a esfinge e as pirâmides de Gizé. A Grande Pirâmide é uma das sete maravilhas do mundo antigo, e o sítio arqueológico, o ponto turístico mais visitado do Egito.