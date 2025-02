Morre Bernadete Vidal, única mulher cega a ter ocupado cadeira de vereadora em Porto Alegre

Em nota, a Associação de Pessoas Cegas e com Baixa Visão do Rio Grande do Sul (Acergs) manifestou profundo pesar e decretou luto de três dias. Bernadete era associada fundadora da entidade e membro do conselho fiscal e deliberativo por mais de três décadas: "São imensuráveis e inúmeros os feitos protagonizados pela Bernadete, em favor da Acergs, mas, não somente da Acergs, e, irrefutavelmente, sim, do movimento de cegos e dos cegos em geral, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul e em todo o Brasil. Seguramente muitos dos benefícios, direitos e legislações existentes em defesa das pessoas com deficiência, têm as digitais e a marca indelével do trabalho e da obra empreendida por essa gigante. É mais um ícone, mais um baluarte que nos deixa, mas deixa um legado, um legado de bondade, persistência, dedicação e abnegação pela causa das pessoas com deficiência e, um legado de lealdade e amor, como pouco já visto, pela nossa Acergs. Ela alcunhou e sempre dizia: 'Sou Acergueana'".