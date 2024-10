As cabeças do terror do Oriente Médio estão sendo decapitadas

O terrorismo internacional vem sofrendo sucessivos golpes nos últimos meses, desde o massacre contra Israel cometido pelo Hamas, em 7 de outubro do ano passado. Yahia Sinwar é o terceiro comandante eliminado de organizações extremistas ligadas ao Irã, depois de Ismail Haniyeh, o mais conhecido dos chefes do Hamas, e Hassan Nasrallah, o líder máximo do Hezbollah.