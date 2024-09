Confederação israelita chama de "desequilibrada" fala de Lula na ONU sobre crise no Oriente Médio

A Confederação Israelita do Brasil (Conib) considerou o pronunciamento do presidente Lula sobre a guerra no Oriente Médio como desequilibrada. Em nota distribuída logo após a fala na Assembleia Geral da ONU, em Nova York, a organização lamentou a postura do governo brasileiro.



"A Conib lamenta a postura desequilibrada do governo brasileiro em relação aos trágicos conflitos no Oriente Médio, como formulada pelo presidente Lula na sua fala na ONU. O presidente mostra simpatia com vítimas do conflito em Gaza e no Líbano, mas ignora as vítimas de Israel. Esquece que esses conflitos foram iniciados pelos grupos terroristas Hamas e Hezbollah (sustentados pelo Irã) e esquece que Israel está se defendendo", diz a nota.