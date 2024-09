Autoridade do clima de Lula não pode ser apenas mais uma ação de Lula "para inglês ver"

Enquanto o Brasil queima três de seus principais biomas, a Amazônia, o Cerrado e o Pantanal, o governo Lula anuncia, com atraso, a criação de uma autoridade climática. Essa não é uma ideia nova. Era promessa de campanha do então candidato do PT e foi usada como argumento, na transição, em 2022, para convencer Marina Silva a voltar a integrar a Esplanada.