O que as torcidas organizadas na Argentina têm a ver com o protesto dos aposentados que terminou em violência

Confronto começou durante a tarde próximo à região do Congresso, em Buenos Aires.

Não foi diferente na Argentina . Mas, por que, afinal, torcedores organizados de times como Independiente, Racing, River Plate, Boca Juniors se uniram aos aposentados em um protesto com a polícia, que terminou em confronto na quarta-feira (13), em Buenos Aires .

Algumas semanas atrás, uma dessas manifestações já havia terminado em violência. Foi quando uma cena se tornou emblemática: um idoso com a camisa do Club Atlético Chacarita Juniors, equipe de futebol do bairro de Chacarita, em Buenos Aires, aparece sendo agredido pelos policiais.