Foto: um grito de resistência emerge do Sarandi

Um dos objetivos do novo espaço que a coluna terá a partir de agora, será valorizar o olhar e o ponto de vista diferenciado do dia a dia da equipe de repórteres fotográficos de Zero Hora. A partir de hoje, quase que diariamente, vamos publicar uma foto, um destaque diferente da nossa cobertura. Ou seja, contar o fato por trás da foto.