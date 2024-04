Uma comitiva da Confederação Israelita do Brasil (Conib) desembarca neste sábado (13) em Israel para prestar solidariedade às famílias das vítimas dos ataques do grupo terrorista Hamas em 7 de outubro de 2023. A programação inclui audiências com o presidente israelense, Isaac Herzog, e com o ministro da Diáspora, Amichai Chikli, entre outras autoridades e representantes da sociedade civil. A comitiva também irá se encontrar com parentes de vítimas dos atentados e com familiares dos reféns mantidos pela organização extremista.