Sétimo maior poluidor do mundo, o Brasil aumentou em 8,9% as emissões de gases que produzem o efeito estufa. Os dados, contabilizados pelo Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa (Seeg) do Observatório do Clima, são relativos a 2016, na comparação com o ano anterior. Trata-se do nível mais alto desde 2008.

Foram jogadas na atmosfera 2,278 bilhões de toneladas brutas de gás carbônico equivalente (CO2e), contra 2,091 bilhões em 2015. Com isso, o Brasil contribui com 3,4% da emissão de gases poluentes no planeta.

O crescimento é o segundo consecutivo, e ocorre em meio à pior recessão da história do Brasil. Em 2015 e 2016, a elevação acumulada das emissões foi de 12,3%, contra uma queda de 7,4 pontos no Produto Interno Bruto (PIB), que recuou 3,8% em 2015 e 3,6% em 2016. Segundo o Observatório do Clima, que apresentou os dados durante evento nesta quarta-feira em São Paulo, o Brasil foi a única grande economia do mundo a aumentar a poluição sem gerar riqueza.

A elevação nas emissões no ano passado se deveu à alta de 27% no desmatamento na Amazônia. As emissões por mudança de uso da terra cresceram 23% no ano passado, respondendo por 51% de todos os gases de efeito estufa que o Brasil lançou no ar.

Por outro lado, quase todos os outros setores da economia tiveram queda nas emissões. A mais expressiva foi no setor de energia, que viu um recuo de 7,3% – a maior baixa em um ano desde o início da série histórica, em 1970. O setor de processos industriais teve redução de 5,9%, e o de resíduos, 0,7%. As emissões da agropecuária subiram 1,7%.

O Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa foi criado em 2012 para atender a uma determinação da PNMC (Política Nacional de Mudanças Climáticas). O Observatório do Clima é a principal rede da sociedade civil brasileira atuando na área de mudanças climáticas. As estimativas do SEEG são baseadas nos mesmos padrões do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) utilizados pelo governo brasileiro para definir oficialmente as emissões do país. Porém último inventário nacional oficial traz dados apenas de 2014.