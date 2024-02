Perder Gre-Nal é sempre terrível. A semana já começa modorrenta, para baixo. Mas apesar do resultado, que para mim foi injusto, eu saí otimista do Beira-Rio. Isso porque, durante a semana, falamos sobre uma absurda superioridade do time do Inter ao nosso time, o que não apareceu dentro de campo. É inegável que o rival tem mais qualidade, mas o jogo de domingo (25) me mostrou que a distância não é tão grande assim.