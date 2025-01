Inter encontrará dificuldades contra o Guarany

Colorado perdeu para o time de Bagé no último Gauchão.

Não será um jogo fácil para o Inter . Não conheço o time do Guarany de Bagé, mas vejo o Colorado ainda carente de uma melhor preparação física neste começo de temporada.

Já o time do interior treina faz 60 dias . Início de campeonato é sempre assim. Espero um bom jogo, com a virilidade natural dos jogadores, mas sem exageros.

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.