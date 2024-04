O fato de o Grêmio não ter ganho nenhum ponto em dois jogos da Libertadores vai além do prejuízo na tabela do Grupo C e da chance de ser eliminado. A Conmebol paga US$ 330 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhão na cotação atual) por vitória. Ou seja, o Tricolor já deixou de arrecadar US$ 660 mil, que dá mais de R$ 3 milhões na conversão da moeda.