Ministros de Lula recebem CEO global da Fraport para discutir prazo de reabertura do Salgado Filho

O diagnóstico completo dos estragos causados pela enchente no Aeroporto Internacional Salgado Filho será apresentado na tarde desta terça-feira (16) a ministros do governo Lula pelo CEO global da empresa, Stefan Schulte. A audiência, no Palácio do Planalto, será coordenada pelo titular da Casa Civil, Rui Costa. Além de informar a previsão do custo para a recuperação da pista e o prazo estimado para a obra, Schulte e outros dirigentes da Fraport pretendem avançar na discussão sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão.