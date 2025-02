Quais as novas áreas para buscar petróleo no Litoral Sul que podem ir a leilão

Todas as 34 áreas da Bacia de Pelotas que podem ir a leilão em junho ficam no litoral gaúcho (veja mapa acima). O 5º Ciclo da Oferta Permanente de Concessão não inclui blocos da parte do litoral catarinense, que também faz parte da Bacia de Pelotas.

Ao todo, são cerca de 22 mil metros quadrados com possibilidade de exploração. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), no entanto, afirma que nem todos os blocos disponíveis irão à leilão. A sessão marcada para 17 de junho só deve incluir áreas para as quais as empresas inscritas sinalizem interesse.

As candidatas têm até 31 de março para apresentarem declarações de interesse. A divulgação dos blocos que irão à leilão está prevista para ocorrer em 14 de abril (veja o cronograma aqui).

É a partir desta data que será possível conhecer o potencial de investimento mínimo a ser realizado no litoral gaúcho. É bom lembrar que os vencedores do leilão de dezembro de 2023, que arremataram 44 blocos na Bacia de Pelotas, foram obrigados a aportar ao menos R$ 1,56 bilhão.

Diferentemente de dezembro de 2023, quando blocos do Litoral Sul foram "estrelas", no leilão de junho a área que deve despertar maior interesse é a da Margem Equatorial, que envolve quatro outras bacias: a da Foz do Amazonas, Pará-Maranhão, Barreirinhas e Ceará.

*Colaborou João Pedro Cecchini

