Argentina está comprando mais da indústria gaúcha, EUA e China, menos

Crescimentos é puxado por embarque de máquinas agrícolas. Tadeu Vilani / Agencia RBS

Apesar de seguir atrás de Estados Unidos e China em volume de negócios, a Argentina é a única entre os três principais parceiros exportadores do Rio Grande do Sul que está aumentando a compra de produtos da indústria gaúcha.

Conforme levantamento da Federação das Indústrias do Estado (Fiergs), os embarques à Argentina cresceram 1,8% em 2024 em comparação com o ano anterior. Por outro lado, houve recuo de 8,3% nas exportações da indústria gaúcha aos Estados Unidos. A queda mais acentuada no período, de 15,6%, é de vendas à China, que vem registrando taxas de crescimento menores nos últimos anos.

O aumento das compras do vizinho é puxada pelo maior embarque de máquinas agrícolas. Em valores, as exportações de tratores quase triplicaram. O economista-chefe da Fiergs, Giovani Baggio, afirma que uma combinação entre boa safra e melhora na economia da Argentina ajuda a explicar a alta no setor.

— Com a melhora no ambiente de negócios, a produção industrial da Argentina, que estava caindo desde o início de 2023, começou a apresentar alta, o que faz com que as indústrias de lá comprem mais das indústrias daqui.

Apesar do aumento de negociações da Argentina com a indústria gaúcha em 2024, a base de comparação é baixa. Em 2023, houve queda de cerca de 10% ante 2022.

— Depois de dois anos muito negativos, qualquer crescimento é uma retomada. Os dois países sempre tiveram relação muito estreita, até pela questão geográfica, mas é preciso ficar atento às oportunidades que vão surgir no mercado argentino — diz Baggio.

*Colaborou João Pedro Cecchini