"Gasto controlado pode reduzir juro, com setor privado investindo mais e gerando emprego", diz ex-secretário do Tesouro

CEO da Bradesco Asset Management desde 2022, Bruno Funchal foi secretário secretário da Fazenda do Espírito Santo e, por pouco, não ocupou o mesmo cargo no Rio Grande do Sul. Comandou a Secretaria do Tesouro Nacional na gestão de Paulo Guedes no então Ministério da Economia, cargo que deixou em um dos muitos "furos no teto" de gastos feitos na época. Com esse currículo, conhece como poucos temas orçamentários, que agora estão sob debate diário com a expectativa de um conjunto de medidas para reduzir despesas obrigatórias. Foi um dos palestrantes do 26º Seminário Econômico Família Previdência (ex-Fundação CEEE), na sexta-feira (1º).