Efeito Carbonero: quem mais marcou gol em sua estreia pelo Inter

Carbonero tem 25 anos e veio do Racing, da Argentina. Jefferson Botega / Agencia RBS

Se o Inter não teve brilho em sua vitória contra o São José, mesmo com um jogador a mais desde o primeiro tempo, um jogador teve destaque e já empolgou os torcedores. O colombiano Carbonero fez sua estreia no time e marcou o gol que determinou o 2 a 0 no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

Carbonero ingressou no segundo tempo, substituindo Wesley aos 27 minutos. Depois do gol de pênalti de Alan Patrick, o atacante aproveitou um rebote para chutar, com categoria, no canto do gol do São José.

Você lembra do último jogador que fez gol em sua estreia pelo Inter? A coluna traz uma lista de quem conseguiu o feito nos últimos 10 anos. Recentemente quem conseguiu isto foi Bruno Tabata, quando marcou na vitória sobre o Juventude pelo Brasileirão de 2024.

Já o último estrangeiro a balançar as redes em seu primeiro jogo pelo Inter foi Gabriel Mercado. Em 2021, o argentino anotou no empate contra o Santos, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Gol em estreia pelo Inter nos últimos 10 anos:

Carbonero - 2x0 São José (2025)

Bruno Tabata - 2x1 Juventude (2024)

Wesley Moraes - 2x0 União-FW (2022)

Gabriel Mercado - 2x2 Santos (2021)

Thiago Galhardo - 1x0 Juventude (2020)

Paolo Guerrero - 2x0 Caxias (2019)

Jonatan Alvez - 1x2 América-MG (2018)

William Pottker - 1x1 ABC-RN (2017)

Vitinho - 4x4 São José (2015)