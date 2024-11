O Grêmio tem um dos adversários mais complicados para enfrentar no atual momento do Brasileirão. Pegar o Palmeiras, brigando pelo título, fora de casa, é quase uma certeza de resultado ruim.



No futebol, ninguém perde de véspera. Mas pensando com a razão, na contagem de pontos para escapar do rebaixamento, essa é uma partida que não dá para contá-los no cálculo.