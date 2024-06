Uma primeira certeza. O Inter vem sofrendo demais sem poder contar com o Beira-Rio e o CT Parque Gigante. Não há discussão quanto a isso. O Colorado está contando as horas para voltar a atuar na sua casa. Poupar jogadores na maratona de partidas é outra medida que não dá para criticar no atual momento.



É notório que Eduardo Coudet recebeu um elenco qualificado no início da temporada. Como também não podemos ignorar que o Inter vem sofrendo com os desfalques por convocações e lesões, mesmo que tenha boas opções no grupo como Lucas Alario, Fernando e Bruno Henrique.