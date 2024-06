O encontro dos clubes da Série A do Brasileirão na sede da CBF, no Rio de Janeiro, sequer discutiu a possibilidade de não ter rebaixamento na competição. Grêmio, Inter e Juventude terão que fazer uma campanha de manutenção. Acredito que o trio gaúcho tem totais condições de atingir o objetivo, por mais que haja dificuldades de logística surgindo no caminho.