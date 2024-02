Com uma postura mais ofensiva, o Inter tomou a iniciativa no Gre-Nal neste domingo (25) no Beira-Rio. A posse de bola foi da equipe de Eduardo Coudet no primeiro tempo. O Grêmio abriu o marcador com um erro gritante de Renê e de Anthoni. O lateral-esquerdo colorado acabou tocando a bola na rede no contrapé do goleiro. Um lance que acabou sendo minimizado pela vitória no final.