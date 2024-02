Renato Portaluppi optou por escalar o Grêmio Dodi no meio-campo para reforçar o setor de marcação. Mostrou que respeitava o melhor momento do Inter. Com isso, Pavon iniciou no banco de reservas. O estreante Du Queiroz mostrou grande movimentação no setor. Foi um dos melhores do Tricolor na partida. Além do gol contra, o momento de maior perigo foi uma cabeçada de JP Galvão. Fora isso, na etapa inicial o ataque gremista pouco ameaçou.