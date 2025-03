O papel que Grêmio e Inter devem fazer no Brasileirão 

Dupla terá grandes desafios no Brasileirão 2025. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter terminou o primeiro trimestre do ano com o segundo melhor aproveitamento entre os clubes da Série A, com 83,3% (atrás apenas do Ceará).

Mas aqui há sempre a armadilha dos Estaduais e seus enfrentamentos entre desiguais. Não deixa de ser, é claro, um atributo esse aproveitamento e o fato de ser o único invicto entre os 20 clubes da elite.

Porém, filtrado tudo isso, o desafio do Inter será ombrear-se com o quarteto Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Corinthians, que brigam pelo título, estando dividido entre as copas continentais e do Brasil e o Brasileirão.

Sem contar que sua largada será duríssima. Vejo-o muito mais como um forte candidato à vaga na Libertadores.

Desde 2019, o torneio só não teve G-8 em 2023, quando foi G-6, o que aumenta esse espectro.

Grêmio

No caso do Grêmio, o desafio primeiro é encontrar-se em si mesmo. Há um time em fase de construção e um técnico que precisará dar resposta imediata para manter a estabilidade do ambiente.

Fazer uma boa arrancada será crucial para que se torne candidato à vaga na Libertadores.

