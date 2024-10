Deu a lógica no Gre-Nal 443. Venceu quem estava melhor equipado, melhor preparado e mais azeitado. O Inter fez 1 a 0 e confirmou a sua superioridade técnica neste momento. Em 90% do jogo, foi superior. Controlou as ações, criou, teve mais lucidez com a bola e apetite ofensivo. Roger foi premiado com a vitória.