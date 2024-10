O Atlético-MG está em estado de graça e com todos os olhos na Libertadores. Ninguém quer saber que, no sábado (26), há o jogo contra o Inter em que reservas devem ser utilizados. Pelos torcedores e pelo restante do contexto do Galo, o mundo perfeito seria aquele em que a terça-feira (29) venha antes do fim de semana.