O Gre-Nal deste sábado (19) terá uma missão beneficente altíssimo valor. Os dois clubes entrarão em campo com o patch do projeto Crie o Impossível, organizado pela ONG Embaixadores da Educação. As camisas usadas no clássico serão doadas para o projeto leiloar. Mais: cada gol reverterá em doação de cem livros para escolas públicas.