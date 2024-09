O Inter teve tudo para voltar de São Paulo com seis pontos nos dois jogos disputados por lá. Mas perdeu chances demais, permitiu que o Bragantino voltasse para o jogo e até passasse na frente. No final, buscou o 2 a 2, que foi suficiente para colocar o time com pontuação de G-6, mas insuficiente para colá-lo no G-4.