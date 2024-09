Há alguns meses, Grêmio e Inter ensaiaram um começo de conversa com Alex Sandro, lateral-esquerdo da Seleção na Copa do Mundo 2022 e livre no mercado com o fim do contrato com a Juventus. O diálogo esbarrou quando o staff do jogador colocou valores pretendidos. A Dupla agradeceu e seguiu seu rumo.