Antes mesmo da inauguração, Cristo Protetor de Encantado bate a marca de 300 mil visitantes

Inauguração oficial será em 6 de abril de 2025. Imprensa AACE / Divulgação

O Cristo Protetor de Encantado, no Vale do Taquari, bateu a marca de 300 mil visitantes.

Desde a abertura ao público, em 2021, e antes mesmo de ser concluído (a inauguração será em 6 de abril de 2025), o complexo já recebeu pessoas de mais de 60 países.

Entre os visitantes internacionais, destacam-se turistas da América Latina, além de visitantes dos Estados Unidos, do Canadá, da Europa (Espanha, Portugal, Inglaterra, Escócia, República Tcheca, Hungria, Croácia), da Ásia (Índia, Japão) e da Oceania (Austrália).

Nos últimos três anos, a maioria dos turistas brasileiros veio dos Estados do Sul e Sudeste, com predomínio de moradores do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, Paraná, São Paulo e de Minas Gerais.

Entre as cidades gaúchas com maior representação estão Porto Alegre, Canoas, Gravataí, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Lajeado, Santa Cruz do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Garibaldi.

As regiões Metropolitana, Vale do Taquari e Serra são as campeãs.

Olhar internacional

Em agosto deste ano, o Cristo Protetor de Encantado recebeu a visita do cineasta turco Burak Akyol, que está gravando um documentário sobre as maiores estátuas do planeta, chamada In the Shadow of Giants’.

O vídeo será concluído no primeiro semestre de 2025.

Desde o início da pandemia, em 2020, Burak tem se dedicado a capturar imagens ao redor do mundo. A presença do profissional em Encantado reforça a importância do complexo no cenário turístico mundial e sua capacidade de atrair visitantes de diferentes culturas.

A travessia global do diretor inclui países como Tailândia, Rússia, Ucrânia, Mongólia, Filipinas e Japão. Para o início do próximo ano, está programada uma visita à província de Catamarca, na Argentina, onde está situada a estátua de Virgen Del Valle, com seus 52 metros de altura.

Sobre o Cristo Protetor

Com 43,5 metros de altura, o Cristo Protetor de Encantado é uma das maiores estátuas de Cristo do mundo.

O monumento oferece vista panorâmica da região do Vale do Taquari e tornou-se um símbolo de fé, devoção e gratidão para a comunidade.