A partir de terça-feira (22), a empresa paulista Intelicity Informática Rastreamento e Telemetria começará a instalar os equipamentos que irão monitorar a qualidade do pavimento nas ruas e avenidas de Porto Alegre. Com uso da inteligência artificial, ela irá mapear as imperfeições do asfalto em mais de 3,4 mil quilômetros na cidade.