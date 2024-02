O desastre que o presidente Lula acaba de impor ao bom nome do Brasil nas suas relações internacionais é um desses casos de erro cometidos com a intenção de errar, a determinação de errar de novo e a ilusão de que o erro é um acerto. É um sinal de mau tempo para o Brasil na sua convivência com o resto do mundo. Os comentaristas, especialistas e analistas dão a impressão de que levam a sério a “política externa” de Lula – e isso é uma garantia a mais de piora para o que já está muito ruim.