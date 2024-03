Os governadores dos Estados mais ricos do Brasil têm um consenso: é preciso enrijecer e muito a punição para a criminalidade. No encontro do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) realizado esta semana em Porto Alegre, os mandatários do Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Espírito Santo tiraram decisão de pressionar o Congresso por mais rigor contra o crime. Parte das ideias foi proposta pelo Secretário da Segurança Pública do Rio Grande do Sul, Sandro Caron, em conjunto com o governador Eduardo Leite.