Produtores familiares se reúnem em Ijuí para avaliar perdas por falta de chuva

A preocupação com os efeitos gerados pela falta de chuva mobiliza, nesta quinta (30), uma reunião com representantes da agricultura familiar em Ijuí, no Noroeste. A região é uma das que mais concentra, neste momento, danos às lavouras de verão e à pecuária. Pela manhã, representantes das regionais da Federação da Agricultura do Estado (Fteag-RS) devem construir a pauta de ações consideradas necessárias para o enfrentamento da situação. À tarde, levarão esses indicativos para a definição de estratégias com representantes de entidades, da Assembleia Legislativa e do governo estadual e federal.