O "segredo" do americano que bateu o recorde mundial em produtividade de soja

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Propriedade fica na Georgia, no sudeste do país americano.

Mesmo com clima adverso e oscilações de mercado, um norte-americano conseguiu bater, pelo segundo ano consecutivo, o recorde mundial em produtividade de soja. É Alex Harrell, produtor na Georgia, Estados Unidos, que superou neste ano a própria marca, com 250 sacas por hectare. O “segredo” para esse desempenho? Ele "entregou" em conversa com a coluna.