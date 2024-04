Se o churrasco é uma tradição gaúcha consolidada, as novas tendências de consumo têm feito com que outras proteínas e ingredientes ganhem espaço no fogo dessa cultura. E mexem com a produção: para dar conta da demanda que vem do mercado, a pecuária de corte tem se adaptado. Aproveitando o Dia do Churrasco, celebrado nesta quarta-feira (24), a coluna conversou com especialistas para saber como o jeito de preparar essa refeição impacta a atividade, do campo à mesa.