Com quantas sacas de soja se compra (e com quantas se comprava) um óculos de sol? E um apartamento de R$ 300 mil? Essas são duas das perguntas que o corretor de imóveis rurais Nilo Ourique, de Santa Maria, na Região Central, tem respondido em forma de cards nas redes sociais. O objetivo? Tentar fazer com que as pessoas que não são do campo possam compreender o que significa quando o produtor aponta o impacto da redução nos preços do grão.