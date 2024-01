A regularidade no lugar do desafio. Essa é a perspectiva trazida pelo mercado para o agronegócio do Rio Grande do Sul no ano novo que se inicia. Depois de sofrer com os impactos da estiagem no verão passado e do excesso de chuva na safra de inverno, o Estado tem a possibilidade de retomar bons níveis de produção. Sem projeção de ser extraordinária, mas com volume dentro da “normalidade”, a colheita, associada com custos menores em relação a igual período do ano passado, traz a perspectiva de um cenário de melhor rentabilidade para o agricultor e para o pecuarista.